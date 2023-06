“Mësohem të jetoj me ikjen e tij”, mesazhi prekës i Ronaldo Sharkës për të atin: Shpirti i tyre është kudo me ne

Ronaldo Sharka ka ndarë një mesazh për ndjekësit në rrjetet sociale. Ai kërkon që secili prej nesh të flasë me të afërmit, me prindërit që nuk i kanë, pasi në një mënyrë ose në një tjetër ata do u përgjigjen. Duke treguar eksperiencën e tij, pas humbjes së të atit, ai thotë se po përpiqet që të jetojë me kujtimin e babait, edhe pse është e vështirë.

Kapuni fort pas detajeve që në dukje janë të çuditshme, por kanë kuptim të madh për të larguarit tanë të zemres nga kjo bote. Flisni kërkojeni shpirtin e tyre tregojuni atyre per gjërat që kaloni gjatë ditës se do t’iu përgjigjen në një mënyrë ose në tjetrën.

Shpirti i tyre është kudo me ne. Une e ndjej. Mësohem te jetoj me ikjen ama te jetoj me kujtimet e bukura. Kjo eshte lufta ime e perditshme prei disa muajsh me të cilen mundohem te pershtas ne kete lufte edhe mamin. Kur dikush largohet, vec trupi i tij nuk eshte afer ama nese i kerkon ato përgjigjen në mënyrën më të butë dhe të shenjtë të mundshme.

Kujtojmë se babai i Ronaldos u nda nga jeta pasi vuante nga një sëmundje e rëndë.