Me super performancën, Xhemi Shehu konfirmon rikthimin në “Portokalli”

Xhemi Shehu rikthehet në “Portokalli” dhe lajm më të mirë nuk mund të merrnim këtë të diel. Lajmin e ka konfirmuar vetë moderatorja me një postim në Instagram ku shfaqet krah Salsanos dhe Fjoralbës.

“Rikthim në shtëpi”, shkruan Xhemi, e cila po rikthehet në skenën e “Portokallisë” pas gati dy vitesh. Lajmet se Xhemi do të rikthehej në spektaklin e humorit kanë disa ditë që qarkullojnë, por vetëm sot moderatorja vendosi ta konfirmojë vetë duke zbuluar gjithashtu se do të kemi dhe një kërcim special nga ajo së bashku me trupën e baletit, duke u rikthyer kështu fuqishëm.

I urojmë suksese Xhemit!