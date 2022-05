Më shumë se 10 mijë € gjerdani, Ronela Hajati vazhdon të nxisë komente në Eurovizion (FOTO LAJM)

Ronela Hajati do të përfaqësojë Shqipërinë në “Eurovizion 2022” në natën e parë të gjysmëfinales. Këngëtarja shqiptare do të performojë më 10 maj në Torino me këngën “Sekret”, e cila shoqërohet dhe me një koreografi shumë provokuese.

Duket se Ronela po tërheq shumë vëmendje me çdo detaj. Më i fundit është një gjerdan tepër i çmuar, të cilin këngëtarja e ka mbajtur gjatë provave në Torino.

Gjerdani me ar të bardhë është 18 karat dhe me smeraldë. Ai mban emrin ‘Enigma X’ dhe shitet për 10 mijë e 800 euro.

Kujtojmë që Hajati këto ditë po komentohet shumë në media, pasi faqja e Eurovizion i fshiu postimin me fotot e performancës së saj, të cilat janë konsideruar tepër estravagante.