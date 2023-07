Me momentet intime, Enca dhe partneri i saj bëjnë publike lidhjen (VIDEO)

Enca dhe partneri i saj kanë zyrtarizuar lidhjen në Instagram.

Në fakt prej muajsh këngëtarja ka zbuluar se ndodhet në një lidhje me një shtetas të huaj që nuk është personazh publik. Ajo postoi një foto në det ku shihej e shtrirë në një dërrasë së bashku me partnerin, ndërsa shkruante: “Kam rënë në dashuri me shoku tim të ngushtë”.

Prej atëherë, ajo ka qenë aktive duke ndarë shpesh foto e video me të në Instastory, edhe pse duke mos e zbuluar totalisht portretin apo identitetin e tij,

Deri ditën e djeshme kur partneri i saj ka vendosur të zyrtarizojë lidhjen me këngëtaren. Ai ka ndarë një video nga pushimet e tyre ku shihen shumë të dashuruar me njëri-tjetrin. Në një moment dyshja puthen në buzë, teksa krah videos ai shkruan “Gjëra mes të dashurës dhe të dashurit”.