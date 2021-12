Me fotot e rralla, Bieta Sulo uron Alban Dudushin për ditëlindje me fjalët më romantike (FOTO LAJM)

Duke bërë bashkë gjithë kujtimet ndër vite, që kur udhëtonin si të dashuruar e deri më sot që janë prindër të një djali, Kroi Art, Bieta ka zgjedhur të urojë Albanin në ditën e tij të lindjes.

“Gezuar ditelindjen Albani yne ❤️ Sic Kroi thote, te kemi shokun me te ngushte 🥰 @albandudushi

Simpatik, nevrik, i shtruar dhe plot gallata, mendimi i vlefshem perballe cdo sfide, mbeshtetja dhe perplasja me e forte neper udhekryqet e jetes, romantik dhe indiferent, njeriu i udhetimeve, si edhe ngrohtesise se shtepise… kam harruar ndodnje gje??????

Me nje liber ne dore, llullen aty prane, Charlien 🐶 rreze teje dhe ne qe vijme te ngacmojme gjithmone 😂🥳🎂🎉🥰

Te kemi shpirt❤️❤️❤️, Kroi Art, Joelle dhe Bieta jote 💋, ka shkruar ajo, duke zbuluar se një nga epitetet e saj është “Bieta e Albanit”.

Bieta ka treguar në disa intervista se shpesh në fillimet e historisë së dashurisë me Albanin është gjendur në situata plot pikëpyetje, por me kalimin e kohës çdo gjë ka marrë udhën e vetë dhe sot e çdo ditë festojnë dashurinë e tyre.