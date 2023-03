“Më fal, me gjithë shpirt”, reagimi i ftohtë i Kiarës pas ndjesës së Luizit (VIDEO)

Pasi të gjithë banorët ishin në dhomën e gjumit dhe dritat ishin fikur, Luiz Ejlli ka shkuar te shtrati i Kiara Titos për të biseduar në lidhje me situatën e tyre.

Këngëtari i njohur ka bërë një hap për të rregulluar marrëdhënien me moderatoren dhe i ka kërkuar falje. Luizi i bëri të ditur se nuk do donte ta vinte kurrë në atë pozitë, e se është personi i fundit që do i bënte keq.

“Më fal, me gjithë shpirt. Je personi i fundit që dua të vej në këtë pozitë, më vjen keq me gjithë shpirt për atë që ndodhi”, i tha Ejlli.

Nga ana tjetër, Tito i tha se nuk i beson, pasi ka frikë se mos ndodh sërish e njëjta gjë.

“Nuk po të besoj më, më duket sikur do përsëritet e njëjta gjë, nuk jam gati ta vazhdoj këtë gjë. Nuk e kam të lehtë ta kaloj këtë gjë. Jam ndjerë shumë keq, nuk e di sesa kohë më duhet të reflektoj e ta kaloj këtë gjë. Nuk është vetëm një më fal. Pse durove kaq gjatë për ta thënë këtë gjë? Vetëm ideja që më ke parë keq, duhet ta thoje, jo 2 ditë më vonë”, shtoi Kiara.