“Me bukë me vete”, këto janë pushimet më të lira që ka bërë ndonjëherë Samir Mane

Sot është njeriu më i pasur në Shqipëri, por për Samir Manen jeta nuk ka qenë gjithmonë kaq e lehtë. Në një rrëfim në“Pushime on Top”, Mane rrëfeu fëmijërinë e tij, ku kujtoi se në atë kohë nuk kishte mundësi të bënte pushime.

Pushimet e tua më të lira, me bukë me vete?

Më të lira padyshim kanë qenë në Durrës, në kohën e komunizmit, me bukë me vete me të gjitha ato pak fasilitete që kishte në atë kohë, po kënaqësia ishte gjithashtu e madhe.

Cili është meraku më i madh për fëmijët sot, pas gjithë peripecive që ke kaluar për të arritur këtu ku je cila është këshilla më e shpeshtë për ta?

Unë shpresoj që ata që do të zgjedhin rrugën e vet, jo domosdoshmërisht duhet të më ndjekin mua në rrugën time. Për momentin studiojnë jashtë.