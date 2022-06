Mbretëresha Elizabeth shfaqet me look të ri, ndryshimi që e bëri të duket më e re (FOTO LAJM)

Mbretëreshës Elizabeth iu dha Kryqi nga Kryepeshkopi i Canterbury-t në një ceremoni të bukur.

Në ceremoni, 96-vjeçarja është shfaqur me një prerje të re flokësh, me kaçurrelat e saj të argjendta, të shkurtra anash dhe të pasme. Monarkja dukej shumë elegante, e veshur me një fustan me lule të zbukuruar me trëndafila rozë.

Kryqi i argjendtë i dhënë asaj është frymëzuar që nga shekulli i 9-të. Motivi “triquetra” simbolizon dashurinë, besimin dhe dashurinë e saj për kishën.

Dhurata speciale iu bë mbretëreshës Elizabeth në një kuti të kuqe me një fjongo blu. Ky kryq i veçantë është krijuar posaçërisht për të dhe ka referenca për jubileun e saj Platinum.