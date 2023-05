Martesë pa s*ks/ A duhet që njerëzit të jenë kaq “të shqetësuar” për zgjedhjen e Luizit dhe Kiarës?

Mes shumë temave të tjera, ky ‘Big Brother’ i bëri shqiptarët të diskutonin edhe për seksin para martesës. Luizi dhe Kiara kanë vendosur që të kurorëzojnë dashurinë e tyre tre mujore në martesë të shtunën. Për disa ky është vendimi i duhur, për të tjerë ata po nxitohen shumë sepse nuk janë njohur ende. E për disa të tjerë, ky vendim është i nxituar sepse ende nuk kanë bërë seks. Të paktën kështu kanë deklaruar.

Seksi para martesës është një nga temat më delikate dhe njerëzit zgjedhin të mos flasin për të. Seksi është një nga pjesët më të rëndësishme të jetës sonë dhe duhet t’i jepet përparësi në vend që të injorohet. Shumica e njerëzve zgjedhin të kryejnë marrëdhënie seksuale para martesës dhe disa njerëz mendojnë të bëjnë seks pas martesës. Askush nuk e ka gabim, pasi marrëdhënia fizike në dashuri luan një rol vendimtar.

Besimi tregon shumë se çfarë kufijsh duhet të vendosni në lidhje me rëndësinë e intimitetit fizik në dashuri përpara martesës. Disa fe sugjerojnë që ju duhet të mos kryeni marrëdhënie përpara ditës së madhe, ndërsa ata që nuk janë të lidhur me fenë mund të mendojnë të kundërtën.

Duhet të jetë tërësisht zgjedhja juaj nëse doni të bëni seks para martesës apo jo. Çdo çift duhet të jetë i hapur për këto gjëra në vend që të jetë i turpshëm dhe të gjykojë njëri-tjetrin. Seksi gjithmonë forcon marrëdhëniet mes dy njerëzve, kështu që është shumë e rëndësishme që çiftet të jenë të hapur për këto gjëra dhe të kujdesen.

Më poshtë po ju sjellim disa arsye se MUND të bëni seks para martesës

1. Ndihmon në të kuptuarit e pëlqimeve dhe mospëlqimeve të partnerit

Nëse doni të kuptoni pëlqimet dhe mospëlqimet e partnerit tuaj, atëherë nuk ka asgjë më të mirë se seksi. Ka disa gjëra që vajzat duhet të jenë të vetëdijshme për djemtë në një marrëdhënie, duke përfshirë intimitetin seksual. Pavarësisht nëse e pranoni apo jo, martesa kërkon më shumë sesa vetëm intimitet fizik. Pasi të hyni në një lidhje dhe të zgjidhni të bëni seks para martesës, e kuptoni më mirë partnerin tuaj dhe është gjithashtu një ide e mirë të merrni këshilla për seksin.

2. Shëndeti më i mirë mendor dhe fizik i çiftit

Disa probleme seksuale ndodhin rregullisht. Disa mund të jenë të përkohshme dhe të tjerat mund të kërkojnë përpjekje apo edhe kohë për t’u zgjidhur. Disa probleme janë të përhershme. Me siguri do të kishte kuptim të shihni se si i zgjidhni problemet e tilla përpara martesës, në mënyrë që të mos e kaloni jetën tuaj martesore duke u marrë me të gjitha këto çështje.

Ju mund të keni shëndetin më të mirë fizik kur mendoni të bëni seks para martesës. Prandaj, marrëdhëniet fizike në dashuri luajnë një rol vendimtar. Mund të keni shëndet të mirë mendor sepse mund t’i komunikoni më mirë ndjenjat tuaja partnerit. Kjo ndodh sepse seksi lidh edhe 2 persona në një nivel emocional.

3. Shkrin akullin ndërmjet partnerëve

Nëse pyesni veten për rëndësinë e intimitetit fizik në dashuri, atëherë duhet të dini se intimiteti fizik luan një rol vendimtar në largimin e të gjitha vështirësive. Ju mund të krijoni identitetin tuaj seksual, gjë që ndihmon në heqjen e asaj pjese të vështirë.

Shumë njerëz nuk e zbulojnë orientimin e tyre seksual derisa/nëse nuk bëjnë seks dhe e kuptojnë se ndoshta nuk janë të tërhequr seksualisht nga seksi i kundërt. Është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet kuptuar përpara se të martoheni.

4. Mund të provoni pozicione të ndryshme dhe të eksploroni më shumë

Ka kuptim të eksploroni edhe seksualisht në mënyrë që në momentin që të filloni të bëheni të vërtetë dhe të shijoni jetën tuaj martesore, të jeni mjaftueshëm të sigurt dhe të kuptoni anën tuaj seksuale. Pra, mund të keni një ide të qartë nëse seksi në një marrëdhënie është i rëndësishëm pasi e kuptoni se mund të përjetoni gjithçka me seksin.

Nëse partneri juaj ka një të kaluar, duhet të kontrolloni se si të harroni të kaluarën seksuale të partnerit tuaj. Ajo që është bërë në të kaluarën nuk mund të ndryshohet, kështu që është gjithmonë mirë të ecësh përpara.

5. Çon në një lidhje më të madhe emocionale mes jush dhe partnerit tuaj

Një marrëdhënie që ka të bëjë me seksin në përgjithësi ka një lidhje më të mirë emocionale. Partnerët ndihen të lumtur me njëri-tjetrin dhe ka avantazhin e shtuar të të ndjerit i plotësuar. Kur jeni duke bërë seks me partnerin tuaj, me shumë mundësi do të keni një lidhje më të mirë. Natyrisht, një marrëdhënie që i mungon seksi ka më shumë zënka pasi nuk ka fare mekanizëm përballues. Prandaj, cilësia dhe sasia e marrëdhënieve fizike para martesës do të lidhen me anën emocionale.

Disa arsye pse mund të MOS bëni seks para martesës?

1. Nuk ndihesh i/e sigurt nëse bën seks pa masa mbrojtëse

Kur bëhet fjalë për arsyet pse nuk duhet të bëni seks para martesës, një gjë është se nuk është e sigurt. Mund të ketë një frikë të vazhdueshme nga shtatzënia, dhe kjo mund të jetë sfiduese sepse, pa një lidhje ligjore, disa vende nuk lejojnë as abortin. Nëse jeni plotësisht të stresuar nëse duhet të bëni seks para martesës dhe ta shmangni atë, atëherë duhet të mësoni se si të dini se cila është mosha e duhur për t’u martuar.

Mund të ketë shumë kaos në marrëdhënie, një tjetër element i jetës, ndaj është mirë të martohesh dhe më pas të bësh seks.

2. Ndoshta po ju mashtrojnë

Gjithmonë ekziston rreziku që të mashtroheni në një lidhje dhe seksi para martesës mund ta përkeqësojë situatën. Pasi të jesh kaq e lidhur me partnerin emocionalisht dhe fizikisht, mund të jetë stresuese të kalosh gjithçka. Është e vetmja arsye që nuk duhet të bëni seks para martesës.

Vajzat mund të kenë gjithashtu një pyetje: a është e drejtë të duash dikë shumë? Po, të dashurosh shumë mund të jetë një faktor qetësues, por duhet të kuptosh kufijtë e tu.

3. Rreziku i humbjes së sharmit mund të rritet

Partnerët mund të përfundojnë duke humbur interesin për njëri-tjetrin dhe ekziston rreziku për të humbur sharmin dhe ju mund të bëheni jashtëzakonisht të rehatshëm. Ekziston edhe një pyetje për mitet për periodat e vajzave që e bëjnë shumë të lehtë humbjen e sharmit.

4. Mërzia

Intimiteti fizik është sigurisht shumë i rëndësishëm në një marrëdhënie dhe një çift duhet të jetë shumë aktiv fizikisht. Por ka momentin e duhur për gjithçka në një marrëdhënie.

Kur gjërat ndodhin hap pas hapi, ka gjithmonë një nivel emocioni që qëndron kur i ulni gjërat.

Por në rast se çiftet në një lidhje përfundojnë duke lëvizur shumë shpejt, mund të vijë një moment kur mërzia mund ‘t’ju pushtojë’ lehtësisht, e cila mund të humbasë thelbin e marrëdhënies.

5. Seksi i tepërt mund të çojë në probleme të brendshme mes çifteve

Po, seksi mund të jetë i shkëlqyeshëm për çiftet pasi ndihmon në forcimin e lidhjes ekzistuese, por ka edhe një rënie të lidhur me të. Ndonjëherë, seksi i tepruar, veçanërisht kur bëhet në një moshë të re, mund të çojë në shumë çekuilibrime hormonale, të cilët gjithashtu mund të çojnë në ndikime të mëvonshme në shtatzëni. Prandaj, ekziston gjithmonë një moshë e duhur për seks, dhe përgjithësisht pas martesës është kur çifti bëhet pak më i pjekur fizikisht dhe mendërisht./class