“Mark Zuckerberg” i fiksuar pas Dua Lipës, e quan Mbretëresha e Shqipërisë (FOTO LAJM)

Facebook nuk kursehet aspak kur bëhet fjalë për Dua Lipën. Ylli me famë botërore ka tërhequr sërish vëmendjen e gjigandit të rrjeteve sociale vetëm pak ditë pasi bëri bujë një koment në disa fotografi të saj. ”She’s a 10 and she has the perfect fit”, thuhej në komentin e Facebook pak ditë më parë.

Së fundmi, këngëtarja ka publikuar disa fotografi duke shijuar pushimet nga jugu i vendit. Krahas fotove, artistja shkruante “ Vajzë shqiptare në Shqipëri”. Ky postim nuk ka kaluar pa i rënë në sy “Facebook”, duke iu referuar si Mbretëresha e Shqipërisë.