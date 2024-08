Mariah Carey shpall turneun emocionues të Krishtlindjeve, për të festuar 30 vjetorin e hitit të saj masiv “All I Want For Christmas Is You”

Mariah Carey po shkon në turne këtë sezon festash për të përhapur gëzimin e festave.

“All I Want For Christmas Is You mbush 30 vjeç në 2024 dhe këngëtarja do të godasë 20 qytete nga fillimi i nëntorit deri në mes të dhjetorit për të festuar atë moment historik me fansat e saj.

55-vjeçarja, pesë herë fituese e Grammy-t , ndau lajmet dhe datat e turneut në Instagram duke shpërndarë një fotografi të saj me një fustan të kuq vezullues, magjepsës, rrethuar nga pemët e Krishtlindjeve, shkruan DailyMail.

“Nuk ka ardhur ende koha, por kam një lajm emocionues Koha e Krishtlindjeve e Mariah Carey, turneu im më i madh i festave deri më sot, po vjen në 20 qytete duke filluar nga 6 nëntori 2024”, filloi postimi i saj.

“Biletat do të dalin në shitje të premten e ardhshme, më 9 gusht”, përfundoi ajo, duke shtuar një emoji të pemës së Krishtlindjes dhe mikrofonit.

Turneu fillon më 6 nëntor në Highland, Kaliforni dhe përfundon më 17 dhjetor në Brooklyn.

Kur albumi i saj “Merry Christmas”, i cili përmban hitin e saj më të madh, u publikua në 1994, ai ishte një hit masiv, duke shitur 15 milionë kopje.