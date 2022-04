Madhështore, publikohen pamjet nga dasma e djalit të Victoria dhe David Beckham (FOTO LAJM)

Djali i Victoria dhe David Beckham, Brooklyn, është martuar ditën e djeshme me Nicola Peltz. Ata janë treguar shumë hermetikë duke mos lejuar askënd të publikojë pamje nga dasma, por mediat kanë siguar disa foto.

Victoria dhe David janë fotografuar duke ecur dorë për dore teksa mbërritën në dasmën e djalit të tyre. 47-vjeçarja ishte mishërimi i elegancës veshur me një fustan prej sateni argjendi me rripa, me detaje me dantella. Ajo e plotësoi pamjen e saj me një çantë të vogël argjendi dhe një varse, ndërsa partneri i saj dukej chic me një kostum të zi. Victoria kishte kapur flokët e saj topuz teksa balluket klasike i la të ndara.

Brooklyn dhe Nicola u martuan në një ceremoni private që përfshinte të ftuar si Eva Longoria, Mel C dhe legjendën e tenisit Serena Williams. Ceremonia filloi në orën 18:00, në një nga vilat e familjes Peltz prej 103 milionë dollarësh në Florida. Brooklyn është parë duke pritur i vetëm në një skenë të mbushur me lule për 15 minuta përpara se aktorja të mbërrinte.

Nga pamjet e DailyMail shihet çifti në një ambient të zbukuruar me lule në një ceremoni tradicionale hebraike për nder të origjinës së Nicola-s. Po ashtu edhe stërgjyshi i David ishte hebre. Dhe në përputhje me traditat, Brooklyn theu një gotë të mbështjellë me një pecetë. Pasi bën betimet, ata shkëmbyen një puthje pasionante prej gjashtë sekondash përpara të ftuarve të famshëm.

Nicola mahniti me një fustan nusërie Valentino me mëngë të gjata, ndërsa mbante një buqetë me lule të bardha. Fustani i saj kishte një vello mahnitëse, e cila përmbante detaje me dantella.

Pas ceremonisë, të ftuarit u zhvendosën në një ambient tjetër shumë elegant, për banketin e dasmës. Dy vëllezërit e Brooklyn Romeo dhe Cruz dhe motra e tij Harper ishin mes shoqëruesve të çiftit.