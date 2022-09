“Lutem që prindërit e mi të digjen në ferr”, Britney Spears shokon rrjetin

Britney Spears ka postuar në Instagram një mesazh të ashpër për familjen e saj, duke thënë se ajo lutet që prindërit e saj “të digjen në ferr”. Këngëtarja 40 vjeçare postoi një mesazh audio duke zbuluar më shumë detaje rreth kujdestarisë ligjore 13 vjeçare, për të cilën ka akuzuar vazhdimisht nënën dhe babanë e saj.

Ajo zbuloi se prindërit e saj, Jamie dhe Lynn, e udhëzuan atë të bënte MRI të shumta gjatë kujdestarisë përpara se të dërgoheshin në “atë vend” – me gjasë duke iu referuar një qendre rehabilitimi. Spears tha se për herë të parë kishte një MRI për një kist në gjoks kur ishte më e re, rreth tetë vjeç.

Sidoqoftë, Spears tha se ajo iu nënshtrua tre MRI të tjera gjatë gjithë kohës së kujdestarisë së saj, e cila filloi në 2008. Ajo tha se procedurat nuk kishin kuptim për të, dhe se ajo madje dyshoi se prindërit e saj po fshihnin diagnozën e vërtetë pasi mendonte se mund të kishte kancer.

Tani që është liruar nga kujdestaria, e cila përfundoi në nëntor të 2021, ajo thotë se “asgjë nga këto nuk ishte e vërtetë”. “Doja ta besoja këtë sepse ndoshta kishte më shumë kuptim, por asnjë nga këto nuk ishte e vërtetë. Asnjë nga këto nuk është e vërtetë. Une jam mirë. Jam gjallë.

“Gjëja më e vështirë është se [prindërit e mi] thjesht po tregoheshin të këqij dhe ndjeva sikur babai im po përpiqej të më vriste dhe shpresoj që të digjet në ferr.” “Është e vështirë për mua të pranoj faktin që familja ime ma bëri këtë… Unë do ta them me zë të lartë dhe krenare … ju lutem që të dy të digjeni në ferr.”