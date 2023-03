Luizi tregon si do ja vërë emrin fëmijës që do ketë me Kiarën nëse është djalë

Luizi në një bisedë me banorët e BBVip sot teksa të gjithë ishin të mbledhur në oborr, ka treguar për planet e tij me Kiarën për fëmijë.

“Unë do doja 2 vajza 1 djalë, se dhe djali është mirë kur është në shtëpi me motra, se bëhet më i ndjeshëm.

Dy gjëra i kam thënë Kiarës, o do e mbushim shtëpinë me çuna e të mbajmë ty si mbretëreshë, ose do e mbushim me goca dhe të më mbajnë mua si mbret.

Unë mbaroj për vajza, ia kemi gjetur dhe emrat. Një emër Lori se kështu e do Kiara, emri tjetër Katalea.

Ndërsa djalit do ja vendosim emrin e një prej banorëve të BBVip, për shembull Amarildo,” tha Luizi duke qeshur.