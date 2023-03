Luizi tregon konkursin e radhës ku do të marrë pjesë nëse nuk fiton Big Brotherin

Pasi gati e ka të mbyllur Big Brotherin në Shqipëri, Luiz Ejlli ka synime të tjera, veçanërisht nëse nuk i japin Çmimin e Madh.

Ai ka shprehur sot dëshirën se, nëse nuk del fitues nga ‘Big Brother VIP Albania’, do të provojë ‘Grante Fratellon’.

Luizi bëri të ditur se me italishten është shumë mirë, madje shtoi se me batutat është edhe më mirë se në gjuhën shqipe.

Po ashtu, ai tha se, nëse do bëhej pjesë e atij reality shoë, do kishte mbështetjen e shqiptarëve që jetojnë në Itali, pasi janë shumë.

‘E gjeta synimin e radhës. Do shkoj të fitoj Grante Fratello se s’bën. Nëse nuk e fitoj këtu, do e fitoj atje. Kurdo që të fillojë do e filloj atje. Është gjë e mirë se edhe batutat më vijnë italisht, për zotin eci në Itali. Shqiptarë ka sa të duash’.