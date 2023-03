Luizi goditet në shtëpi, aleanca re që kërkon ta zbresë nga froni

Futja e Qetësorit në shtëpinë e Big Brotherit. Kjo, sepse ai është një lojtar i fortë, por edhe se ka informacione mbi pëlqyeshmërinë e publikut ndaj banorëve të tjerë. Jo më kot, Qetësori ka filluar të godasë Luizin dhe të lidhë një aleancë me Oltën përballë Luizit dhe Kiarës.

Mirëpo, sëfundmi duket se Luizit po i bashkohet sërish Armaldo, i cili ka filluar të kuptojë lojën e Qetësorit duke bërë që të kërkojë aleanca të reja.

Olta nga ana e saj është duke pranuar afrimitetin e Qetësorit me shpresën se do të forcojë aleancën kundër Luizit, ndërkohë që Kristi është më shumë i zënë me Keisin. /albeu.com