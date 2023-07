Luiz Ejlli rikthen hitin e tij viral, Ghetto Geasy ka dy fjalë publikisht për këngëtarin (VIDEO)

Ai është kthyer në një nga emrat më të komentuar në showbizin shqiptar.

Fjala është për fituesin e Big Brother VIP Albania 2, Luiz Ejllin, i cili mori famë të madhe në formatin e lartpërmendur.

I njëjti po shijon në masë të madhe famën pas përfundimit të këtij spektakli, ndërsa është mjaft i angazhuar si me projekte ashtu edhe me koncerte. Artisti shkodran së fundmi është shfaqur duke interpretuar një prej këngëve të Ghetto Geasyt bashkë me një grup të vajzave.

Më pas kjo u postua edhe në InstaStory të Getoar Selimit, i cili shkroi: “Luiz baba është rikthyer”.

Ghetto me gjasë i është referuar kthimit të tij të fuqishëm në muzikë, duke sjellë vazhdimit këngë të reja.