Loredana: Unë dhe Mozzik nuk kemi asnjë kontakt

Loredana Zefi (26-vjeçare) nuk mundi as me dhe as pa ish-të dashurin e saj, nis artikulli i revistës zvicerane “Switzerland Times”.

Ajo ka qenë dy herë me artistin dhe producentin shqiptar Mozzik (26-vjeçar) dhe të dy tashmë janë ndarë. Gushtin e kaluar, reperja njoftoi se ata sërish u ndanë.

“Mozz dhe unë do të vazhdojmë të qëndrojmë në kontakt të mirë”, tha në atë kohë. Këngëtarja ka theksuar vazhdimisht se do të jenë bashkë për vajzën e tyre Hana (trevjeçare).

Siç tha në pyetje-përgjigje me fansat e saj në Instagram, Loredana nuk ka më asgjë me babanë e vajzës së saj.

Në një intervistë për “Blu”, ajo tashmë e ka saktësuar këtë.

“Shumë mendojnë se ai nuk ka kontakt as me vajzën. Por ai në fakt ka”, thotë artistja nga Lucerni. “Kjo kalon nga motra ime sepse ajo kujdeset edhe për të voglën time kur unë nuk jam aty. Për të, ish-i i saj duket se është histori”.

“Ne të dy nuk kemi asnjë kontakt më”, theksoi biondja.

Fakti që duhej të vinte deri këtu nuk ishte për shkak të Loredanës, por të Mozzik.

“Unë jam një person i lehtë dhe nuk pata asnjë problem kur më thirri”. Ajo u përgjigjej gjithmonë thirrjeve të tij dhe tashmë kishte përfunduar gjithçka. “Por ishte pak më e vështirë për të”.

Fansat vazhdojnë të pyesin për statusin e marrëdhënies së gruas së famshme të Zvicrës.

Ata tashmë donin të dinin nga ajo në Instagram nëse momentalisht është beqare. Këngëtarja u përgjigj me “Po, jo”.

Së fundmi këngëtarja ka pozuar krah për krah me futbollistin Edon Zhegrova (23-vjeçar). Por të dy janë thjesht miq.

Megjithatë, ndoshta diçka po ndodh me reperin dhe producentin Reezy: Të dy thuhet se po punojnë për albumin e Loredanës dhe po kalojnë shumë kohë së bashku. /Telegrafi/