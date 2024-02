Luizi dhe Kiara vazhdojnë të jenë një nga çiftet më të komentuar. Moderatorja është në muajt e fundit të pritjes së ëmbël dhe çifti ndajnë me fansat çdo detaj nga përditshmëria e tyre. Së fundmi këngëtari e ka surprizuar partneren e tij duke i bërë dhuratë një makinë.

Ata kanë qenë në Prishtinë ku duket se do të kalojnë disa ditë pushimi. Luizi do t’i shtojë makinës një detaj të personalizuar për Kiarën dhe për këtë ka kërkuar ide nga fansat në një “Ask me a question”.