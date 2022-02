LIVE në ekran, DJ Dagz takohet për herë të parë me vëllain e Einxhel (VIDEO)

Einxhel dhe Dj Dagz ishin një ndër çfitet e krijuara në “Big Brother VIP”. Dj doli nga programi disa javë më parë dhe një nga shqetësmet dhe pyetjet më të shpeshta të moderatores ka qenë nëse Dagz është takuar me familjarët e saj.

Dagz i tha në takimin me të kur ishte i ftuar se babain e saj do ta takojnë bashkë, por takimi me kunatin ndodhi mbrëmjen e djeshme në “Fan Club”.

Shkak për këtë u bë këngëtarja e njohur, Big Mama, e cila e qeshur dhe me energjinë e saj, ka arritur t’i bëjë të dy bashkë, teksa shprehet për Dagz-in:

“Djalin e kemi shumë të mirë”.