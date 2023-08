Lidhja në distancë, biseda e Einxhel dhe Dj Dagz tregon të gjitha përjetimet

Koncertet gjatë verës kanë bërë që Dagz të shkëputet për pak kohë nga familja, e të lëvizë në qytete të ndryshme. Mbrëmjen e kaluar ai ishte në Sarandë, po mesa duket malli e mori shpejt për partneren e tij, Einxhel Shkirën.

Kjo e fundit postoi bisedën me Dagz, ku mes rrjeshtash ai i thotë se edhe pse ndodhet larg, me zemër është me të.

”Lidhja në distancë”- shkruan Einxhel.

E këtë situatë me siguru do e kuptojnë më së miri të gjitha lidhjet në distancë.

Kujtojmë se dyshja janë prindër të një djali që quhet Trev. Ata kanë vendosur që mos ta zbulojnë portretin e të voglit për publikun.