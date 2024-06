Libri i ri për jetën e çiftit Beckham zbulon të pathënat mbi martesën e tyre

Libri i Tom Bauer ‘The House of Beckham’, i cili do të dalë pas pak ditësh në treg, tregon historinë e problemeve martesore mes ish-lojtarit të Real Madridit dhe ish-anëtarës së grupit ‘Posh Spice’.

Victoria dhe David Beckham nuk do të ishin bërë kurrë kaq të fuqishëm nëse nuk do të ishin martuar, sipas Tom Bower, autor i librit “The House of Beckham”, i cili do të dalë në mbarë botën më 20 qershor.

Sipas Bauer-it, çifti ka pasur një krizë shumë intensive në martesën e tyre vitet e fundit, gjatë së cilës ata kanë bërë jetë të ndara dhe nuk kanë folur me njëri-tjetrin, por e kanë kapërcyer atë për hir të markës që kanë ndërtuar.

“Edhe pse Beckhams nuk mund të fshihnin jetën e tyre të ndarë, ata qëndruan së bashku për të mbështetur markën që kanë krijuar,” thotë Bauer.

Problemet që Bauer i referohet nisën në vitin 2016, kur ai kaloi më shumë kohë në Miami dhe ajo zgjodhi të qëndronte në Londër. “Gjatë Javës së Modës në Londër atë vit, ai kërkoi që Beckham të kthehej në Londër për darkë në dyqanin e tij në Dover Street. Në fund të natës, ai duhet të kishte qëndruar në Shtetet e Bashkuara.”

Një situatë e vështirë mes tyre që zgjati rreth dy vjet. Por pas një sërë debatesh, sipas autorit, stilistja më në fund mori vendimin, pasi të dy kuptuan se marka e tyre është më e fortë kur janë bashkë.

Këto janë vetëm disa nga ato që Bauer zbulon për jetën personale të Beckhams në librin e tij të ri. Presim të dimë më shumë pas publikimit të librit.