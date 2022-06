“Ledri të bëri të famshme, pse i shkon nga pas në çdo vend”, Sara Hoxha i përgjigjet ndjekësve (FOTO LAJM)

Tashmë Sara duket se i ka vjedhur vëmendjen Ledrit dhe është ajo që pyetet më shumë për marrdhënien e tyre se sa vetë këngëtari. Edhe Sara është mjaft e hapur me ndjekësit dhe herë pas here bisedon me to nëpërmjet Instagramit.

Ajo nuk e ka aspak problem që t’i përgjigjet edhe komenteve negative apo kritikave.Ndër të tjera, dikush e pyeti atë nëse mendon se njihet vetëm për shkak të Ledrit.

Por ja si u përgjigj ajo: “Jo vetëm që e mendoj por është fakt dhe e di shumë mirë!”

Mirëpo, një tjetër e pyet Sarën: “Pse i shkon Ledrit nga pas në çdo vend, a je toksike?”

Por ajo thotë se nuk është aspak toksike. Madje, Sara shtoi se ajo rastis në ndonjë koncert të tij pasi aty ndodhen dhe njerëzit e saj më të afërt.

“Ti shkoja hajde de, por s’po i shkoj fare. Rastis në ndonjë koncert të tij jo vetëm sepse dua të shkoj unë, por edhe njerëz të mi të afërt. Dhe jo nuk di të jem toksike meqë e bëre si pyetje.”– shkroi Sara.