“Largohu nga krevati im”, plas sherri me çiftin e krijuar në BBV, Vivien shpërthen në lot (VIDEO)

Getinjo dhe Vivien u përplasën ashpër me njëri-tjetrin këtë të premte. Reperi i kërkoi Vivienit të largohej nga krevati i tij sepse nuk donte të flinte më me të. “Po jo pra se s’ka ashtu, iher hajde këtu te krevati im, iher ik tani, ca të dukem unë ty? Me kë po më ngatërron? Shko, lëviz, unë nuk e ndryshoj krevatin sa herë të ndryshosh ti mendje. Gjej krevat tjetër po deshe”, i tha Vivien.

Përplasja mes tyre e ka lënduar konkurrenten, e cila ka shpërthyer në lot gjatë një bisede me banorët e tjerë. “Më duket sikur e ka bërë kastile vetëm për këto. S’dita të bëj një herë unë një gjë për këto kamerat e dreqit. Po ti cop mishi e prishe muhabetin me mua, jo unë. Po të mos më afronte atëherë se kushedi ça është bërë jashtë