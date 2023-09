Largimi “me sherr” nga TV Klani, zbulohet ekrani i ri ku do e shohim Albano Bogdon

Aktori i humorit Albano Bogdo ka gjetur shtëpinë e re televizive për këtë sezon të ri, pas largimit nga “Klanifornia” i TV Klan.

Mësohet se Bogdo është rikthyer dhe do e shohim në Vizion Plus, ekran ku u bë i famshmë për publikun e gjerë me emisionin “Apartamenti 2XL”.

Te Vizion Plus, Bogdo pritet të ketë emisionin e tij, që do të transmetohet mbrëmjeve, si një “shoë” satirik.

Ndarja e Albanos me Klanin nuk ishte aq paqësore, pasi aktori në një video live disa muaj më parë tregoi qefmbetje për mënyrën se si u larguan nga “Klanifornia” duke u njoftuar vetëm tre muaj më herët.