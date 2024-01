Lana Del Rey pozon me të brendshme joshëse, për fushatën e Kim Kardashian ‘SKIMS’

Lana Del Rey është e famshmja më e fundit që ka rrëmbyer në linjën ‘SKIMS’ të Kim Kardashian.

Këngëtarja 38 vjeçe, shërben si fytyra e koleksionit të ri të markës për Ditën e Shën Valentinit, i cili do të publikohet më 23 janar.

Fansat u mahnitën me pamjet seksi të Lanës në një seri fotografish, të postuara në Instagram të enjten, shkruan DailyMail.

Lana veshi një kostum blu saten dhe dantella teksa pozoi në mënyrë joshëse brenda një zemre gjigante me duar të veshura me doreza dhe fjongo të ngjashme në flokë.

Ikona e këngës përqafon anët e saj romantike dhe retro, teksa paraqet shfaqet në një seri pamjesh joshëse në xhirim.

Ajo vesh dorezat rozë me dantella të markës, ndërsa përkulet në një buqetë me lule të bardha në formë zemre.

Në një pamje tjetër, Lana vesh një bluzë rozë seksi ndërsa relaksohet me një batanije të kuqe me një fjongo saten në flokë dhe doreza me shkëlqim që i mbulojnë krahët.

Në një veshje tjetër, ajo mahnit me një këmishë nate të zezë të mëndafshtë të stolisur me dantella dhe një vello të përshtatshme të ngjitur në flokët e saj.