“Kur bota të sheh, ti shkatërrohesh”, Rita Ora flet e përlotur për vështirësitë e famës

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka shpërthyer në lot teksa diskutoi për vështirësitë me të cilat është përballur në kulmin e famës. Gjatë podkastit “Steven Bartlett’s Diary of a CEO”, ajo shpjegoi: “Isha në një slitë, duke jetuar ëndrrën time, por atëherë kur zgjohesha do të ishte një lloj qetësie dhe nuk do të ndihesha mirë. Kishte një ndjenjë se duhej të punoja për të provuar veten, unë isha një ëndërrimtare e re naive dhe kjo është pikërisht ajo që duhet të jesh në atë moshë”.

Kur u pyet për dështimet gjatë karrierës së saj, Rita tha: “Disa gjëra nuk e pozicionojnë grafikun sipas dëshirës tënde ose nuk merrnin vendime që mund të mos kenë qenë të drejta. Gabimet ndodhin”.

Duke folur për mënyrën se si e trajton këtë pjesë, Rita shtoi:

“Ndihem e thyer, më bën të ndihem sikur gjithçka që kam bërë është gati të zhduket dhe më kthen te frika se mos humbas gjithçka. Kur bota po ju shikon, ju thjesht prisheni, thjesht keni frikë. Gjithçka për të cilën mendoj është mamaja dhe babai im, sepse ata kanë punuar shumë për të më çuar në këtë pikë, unë kam gjithë familjen time për të mbajtur në këmbë.

Ju nuk mund të mos fajësoni gjithmonë veten për gjithçka, e vetmja mënyrë përpara është të vazhdoni të ecni përpara. Gjithmonë jam përpjekur të jem vetvetja dhe të jem shumë e sinqertë dhe kurrë nuk kam ndryshuar në atë që jam, jo gjithmonë e kuptoj mirë, por kush e bën. Por unë ndihem më njerëzore, në fund të fundit jam thjesht njeri”.

Kujtojmë se së fundmi Rita ka publikuar albumin e saj të tretë, “You & I”.