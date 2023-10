Krizë në çift? Zbulohet arsyeja se pse Ledri Vula e la vetëm Sara Hoxhën, në ditën e saj të rëndësishme

Përfshirja e Sara Hoxhës në filmin “Në kuadër të dashurisë” është një ndër ditët më të rëndësishme të saj si personazh publik. Tani, asaj mund t’i referohemi si aktore dhe jo më si partnerja e Ledri Vulës.

Meqë dolëm te ky i fundit, mungesa e tij në premierën e filmit, që mori përmasa të mëdha duket e pajustifikueshme nga ndjekësit, për një ditë kaq të rëndësishme për partneren e tij.

Dhe mesa duket mungesa e tij nuk ka të bëjë me ndonjë angazhim profesional, pasi teksa u pyet nëse ai do të ishte pjesë e premierës së filmit, ajo u shpreh, “Ta shohim”, duke treguar në njëfarë mënyre se ndoshta do të merrte ndonjë surprizë të bukur nga partneri saj, por mesa duke diçka e tillë nuk ndodhi.

Me një kërkim të lehtë në rrjet, sheh që Ledri nuk ka bërë as edhe një postim për partneren e tij, e vetmja që hodhi një foto të Sarës ishte vjehrra e saj Xherladina.

Mos ndoshta çifti po kalon periudhë krize? Deri më tani asnjë prej tyre nuk ka reaguar në rrjetet sociale.

Kujtojmë se Ledri dhe Sara janë prindër të një vajze të quajtur Poem.

Së fundmi çifti kanë qenë kryfejalë e mediave rozë, pas përfshirjes së ish të dashurës së Ledrit, Dafina Zeqirit në një konflik me Sarën.

Vetë kjo e fundit tha se nuk e di se pse ka nisur ky konfikt,ndërkohë që nga ana e Dafinës deklaratat sulmuese në rrjetet sociale duket se nuk kanë ndërmend të ndalen./albeu.com/