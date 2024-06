Kriset miqësia mes Lisit dhe Romeos? Ish-banori në krahë të Eglës (FOTO)

Raporti mes ish-banorëve të “Big Brother Vip 3”, Lisit dhe Romeos nuk është më i njëjti. Me përfundimin e eksperiencës në “BBV”, duket se kaq e pati dhe miqësia mes tyre.

Në evente që kanë bërë bashkë shumë ish-banorë, Romeon dhe Lisin nuk i kemi parë askund. Dyshimet për krisje në miqësinë e tyre kanë nisur ditët e fundit kur fituesja e “BBV”, Egla Ceno, është shprehur se ka patur kontakt me Lisin pas përfundimit të formatit.

Por “pikat mbi i” u vendosën sot, kur në një video-live më Instagram ajo shfaqet me ish-banorin duke darkuar. Lisi nuk i ka shpëtuar pyetjes së ndjekësve të Eglës nëse e ka takuar Romeon, teksa ai është përgjigjur thjesht me një “Jo” dhe ka vijuar me batuta

Shkak i krisjes së kësaj miqësie që lindi në “BBV”, mund të jenë bërë darkat dhe miqësia e Lisit me Eglën. Romeo dhe Heidi nuk kanë patur raport shumë të mirë në mbyllje të spektaklit dhe pas përfundimit të “BBV”.