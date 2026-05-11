Klubi turk ‘Galatasaray’ fton Dua Lipën për festën e titullit kampion, ofertë prej 2 milionë dollarësh

Klubi i njohur turk Galatasaray S.K. ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare pas një oferte të bujshme drejtuar yllit me origjinë shqiptare Dua Lipa. Sipas raportimeve, drejtuesit e klubit i kanë propozuar artistes një shumë prej 2 milionë dollarësh për të performuar në festimet e titullit kampion, që pritet të organizohen në Istanbul.

Bëhet fjalë për një performancë speciale, ku Dua Lipa do të interpretonte katër nga hitet e saj më të njohura gjatë ceremonisë festive, në një event që pritet të mbledhë mijëra tifozë në rrugët dhe stadiumet e qytetit. Nëse marrëveshja finalizohet, prania e saj do të ishte një nga momentet kulmore të festimeve të klubit.
Megjithatë, kjo ftesë nuk shihet vetëm si një lëvizje spektakolare marketingu nga ana e Galatasaray-t. Ajo mbart edhe një simbolikë të fortë historike dhe emocionale, që lidhet drejtpërdrejt me rrënjët e klubit dhe lidhjen e tij me komunitetin shqiptar.

Galatasaray u themelua në vitin 1905 nga Ali Sami Yen, djali i një prej figurave më të shquara të Rilindjes Kombëtare shqiptare, Sami Frashëri. Kjo trashëgimi historike ka bërë që klubi të konsiderohet shpesh si “skuadra e shqiptarëve të Stambollit”, një epitet që vazhdon të mbajë gjallë lidhjet kulturore mes dy vendeve.

Për këtë arsye, një performancë e mundshme e Dua Lipës në këtë event do të kishte një domethënie të veçantë për tifozët shqiptarë dhe turq, duke bashkuar muzikën, sportin dhe historinë në një festë të vetme.

Deri më tani, nuk ka një konfirmim zyrtar nga ana e artistes për pranimin e ofertës, por lajmi ka ngjallur interes të madh në rrjetet sociale, ku fansat shprehen entuziastë për një bashkëpunim të tillë. Nëse realizohet, ky event pritet të jetë një nga festimet më spektakolare të viteve të fundit në futbollin turk.

Shtuar 11.05.2026 12:32

