Kim Kardashian bën ski me të njëjtën veshje që vishte Victoria Beckham në 2006, vlera mbi 18,000 dollarë

Kim Kardashian shkoi për ski dhe ndau disa foto në Instagram. Disa prej ndjekësve të personazhit të famshëm televiziv u ra në sy për veshjen e veçantë të skive që ajo kishte veshur dhe Kardashian u dha atyre disa detaje.

Me një story në Instagram, ajo zbuloi se është i njëjti set lëkure Chanel i veshur nga Victoria Beckham në vitin 2006 dhe ngarkoi një foto të lidhur me stilisten e veshur me të njëjtat rroba.

Sipas Daily Mail, veshja e skive e Kim Kardashian vlen mbi 18 mijë dollarë. Më konkretisht, xhaketa speciale e mësipërme vlen 16,920 dollarë dhe pantallonat 2,780 dollarë.

Kim Kardashian shows off skills on Aspen slopes as she reveals Victoria Beckham is her 'fashion ski muse' while channeling singer in $18K Chanel outfit https://t.co/2HqeSKtns9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 21, 2024