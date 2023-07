Kiara Tito i zë vendin Megi Pojanit, ku do e shohim pas Kepit të VIP-ave

Pas përfundimit të Big Brother VIP, Kiara Tito mori moderimin e “Kepi VIP-ave”, një program që me mbarimin e verës do i vijë fundi. Por ku do e shohim Kiarën në sezonin e ri televiziv?

Thuhet se moderatoren do e shohim në drejtimin e “Big Brother Fan club”.

Sipas Bw, Kiara është në bisedime për të qenë moderatorja e “Big Brother Fan Club”, duke u kthyer kështu në ekran pas përfundimit të “Kepi i VIP”-ave.

Rikujmë se sezonin e kaluar Fan Club ishte në moderimin e Megi Pojanit.