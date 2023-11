Kështu nuk i keni parë ndonjëherë! Saimir Kodra surprizon Gentian Zenelajn me gjestin emocionues: Je nona

Në premierën e shfaqjes “E kuqe” në teatrin “Kujtim Spahivogli” nuk munguan dashamirësit e artit. Në këtë shfaqje Gentian Zenelaj vinte në rol kryesor i cili e riktheu te drama pas shumë vitesh në komedi. Këtë sfidë Gentiani e ka kaluar me shumë sukses sepse roli ishte impenjativ, i vështirë, i ngjeshur por ia ka dalë ta sjellë denjësisht te publiku.

Mes personave që kanë qenë të pranishëm mbrëmjen e premierës ishte edhe kolegu i tij në emisionin “Stop” në Tv Klan, gazetari Saimir Kodra i cili i ka dërguar një mesazh përmes programit “Rudina”. Përveç fjalëve, Saimiri tregon edhe një gjest shumë të bukur kushtuar mikut të tij.

Saimir Kodra: Shfaqja është filozofi, është e bukur, është interesante dhe po mendoja pse mos të bëja edhe unë si filozof, të them kështu, gjëra të bukrua, gjëra të menduara mirë po… do të thotë që kjo punë unë nuk mundem që të bëj aq filozof sa ç’ishte ai piktori i madh apo ai shkrimtari i madh që e ka bërë por unë mund të them me fjalët e një shikuesi që ishte një shfaqje e mrekullueshme, Gentiani bëri një rol të mrekullueshëm, po ashtu edhe kolegu i tij në shfaqje, po ashtu regjisori Altin Basha, një mrekulli. Është një gjë e bukur, me ngarkesa të mëdha emocionale. Gentian bravo! I ke treguar shqiptarëve që je një komedian shumë i mirë, je një aktor i mrekullueshëm komedie por tregove që edhe dramën, përzier me tragjedi e ironi e ke tënden. I uroj jashtëzakonisht suksese! Do thoni ju a s’ia ke thënë këtu në ambientet e zyrës? Ia kam thënë patjetër, por e thënë kështu publikisht zë vend për të gjithë ju që s’e keni parë akoma.

Për t’ju treguar se sa shumë më ka pëlqyer kjo shfaqje, po ju tregoj se çfarë kam në zyrën time. Shikojeni pak! Janë momentet e shfaqjes, natës premierë, është Gentiani… këtu duhet të isha unë por nuk jam. Ndërkohë kjo është kolana që unë mbaj me gjërat më interesante. Është e bukur, ishte e bukur dhe e mrekullueshme. Gentian, urime, gjithë stafit, je nona!