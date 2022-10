Keni edhe pak ditë kohë për t’i parë, lista e filmave që do hiqen nga Netflix në nëntor

Ashtu si gjithmonë, edhe këtë muaj Netflix do të largojë nga platforma disa filma dhe seriale për të lënë më shumë hapësirë për prodhime të reja.

Hidhi një sy listës dhe ke 3 ditë kohë për t`i parë. Pastaj, të paktën në Netflix, nuk i gjen më.

1 Nëntor

“From Dusk Till Dawn” (Seasons 1-3)

“Mossad 101” (Seasons 1-2)

11 Nëntor

“If Anything Happens I Love You”

13 Nëntor

“Scary Movie 5”

14 Nëntor

“America’s Next Top Model” (Seasons 21-22)

“Survivor: Micronesia” (Season 16)

“Survivor: David vs. Goliath” (Season 37)

15 Nëntor

“Suffragette”

“The Green Inferno”

18 Nëntor

“Donald Glover: Weirdo”

“Goosebumps” (Seasons 1-4)

“Goosebumps: Specials”

30 Nëntor

“Bridget Jones’s Baby”

“Clueless”

“The Color Purple”

“Hancock”

“He’s Just Not That Into You”

“Ink Master” (Seasons 3-4)

“Knight Rider 2000”

“Knight Rider” (Seasons 1-4)

“Stargate SG-1” (Seasons 1-10)