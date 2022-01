Këngëtares së famshme i ndodh e papritura në skenë, momenti kur i zbërthehet bluza (VIDEO)

Miley Cyrus merr gjithmonë vëmendjen dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe edhe në festën e Vitit të Ri në Miami, ku ajo performoi live.

Teksa kërcente në skenë lidhëset e bluzës që mbante veshur papritur u zbërthyen. Me një lëvizje të shpejtë, Miley arriti të mbulojë me duar gjoksin e zhveshur, ndërsa me shpejtësi ia ka kthyer shpinën publikut, për të fshehur pamjen.

Menjëherë ajo u përpoq të kalonte situatën e sikletshme me një koment: “Tashmë të gjithë po më shikojnë patjetër. Kam vëmendjen tuaj”, tha ajo duke qeshur dhe vrapoi në prapaskenë, për të ndryshuar veshjen.

Menjëherë më pas, ajo doli në skenë e veshur vetëm me një xhaketë të kuqe të lehtë në bluzes që iu shkëputën rripat.