Këngë me Luiz Ejllin? Nita Latifi tregon të vërtetat mbi çiftin

Ish-banorja e “Big Brother Vip 2”, Nita Latifi, ishte e ftuar në “Top Arena”, ku u pyet nëse është e vërtetë që do bëjë një këngë me Luiz Ejllin. Ajo u shpreh se Luizi i pëlqen shumë si artist, e do donte shumë që të kishte një bashkëpunim me të, por deri më tani nuk e kanë diskutuar një gjë të tillë.

Përsa i përket nëse e ka uruar Kiarën kur ka lindur, Nita shprehet se me Kiarën shkëmben gjithmonë mesazhe në raste festash e ditë gëzimesh.

Alesia Bami: A është e vërtetë që ti dhe Luiz Ejlli do publikoni një këngë së bashku?

Nita: “Jo nuk është e vërtetë, por kam shumë qejf sepse zëri i Luizit më pëlqen shumë edhe ndër vite e kam përcjellë si artist, në përformancat që ai ka pasur ndër vite, kështu që do kisha qejf, por jo”.

Alesia Bami: A është e vërtetë që nuk e ke uruar Kiarën kur u bë nënë?

Nita: “Jo nuk është e vërtetë, me Kiarën zakonisht urohemi në festa, në ditë të mira, në gëzime dhe shpresoj që ashtu qoftë gjithmonë. Nuk është e vërtetë, e kam uruar”.

Alesia Bami: A është e vërtetë që do kthehesh vitin tjetër në BBV si banore?

Nita: “Nuk kam marrë ftesë, por nëse marr ndoshta do e kisha parasysh. Ajo shtëpi nuk është e lehtë të qëndrosh brenda, por të shijon shumë”.