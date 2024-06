Kendall Jenner duket mbresëlënëse me një fustan tejet të veçantë, në pistën e Vogue World Paris

Kendall Jenner mahniti me një fustan, elegant me korse, teksa ecte në pistën e mbushur me yje gjatë Vogue World Paris të dielën në mbrëmje.

Supermodelja, 28 vjeçe, ka veshur një fustan unik, me një fund elegant gjysmë të tejdukshëm.

Ajo shfaqi kornizën e saj të hollë, teksa ecte jashtë vendit të famshëm Place Vendome.

Kendall bashkoi pamjen e saj në pasarelë me doreza të bardha elegante dhe një buzëkuq të kuq.

Para se të ndërronte një veshje elegante të finales, Kendall bëri debutimin e saj në pistën e Vogue World Paris, mbi një kalë përkrah modeles Gigi Hadid.