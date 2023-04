Kemi dasmë! Dalin detajet nga ceremonia magjike e Arbanës dhe Eduartit

Në qershor kemi dasëm ëë?! Mos na thoni që s’ju thamë. Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj do të kurëzojnë historinë e tyre të dashurisë në “Lago di Como” të Italisë dhe do të martohen pikërisht në vendin ku janë martuar edhe Ledion Liço me Sara Hoxhën.

Në këtë ceremoni nuk do të mungojnë familjarët por edhe personazhe publikë që do të udhëtojnë nga Shqipëria drejt Comos. Sa i takon ahengut siç mëson Kryefjala.com ajo ja ka besuar më të mirëve, Anxhela Peristeri, Bruno dhe Klajdi dhe i ftuar special do të jetë artisti nga Kosova, Yll Limani.

Nuk dimë ende se kujt ja ka besuar fustanin e bardhë, por me siguri grimin moderatorja ja ka lenë në dorë Arbër Bytyqit. Kujtojmë gjithashtu që Arbana dhe Edi janë prindër të dy fëmijëve, Diellit dhe Zoit, por nuk duhet të harrojmë edhe Jonin djalin e madh të Arbanës që ajo ka nga martesa e saj e parë.