Katy Perry zbulon këngën e re “Woman’s World” në veshjen me gjatësi 200 metra

Kur Katy Perry mbërriti në hotelin e saj, për javën e modës në Paris, fansat nuk e dinin se sa kohë do t’i duhej fustanit të saj për ‘të dalë’ nga makina. Ajo i habiti të gjithë pasi kishte veshur një copëz në pjesën e pasme të fustanit të saj Balenciaga rreth 200 metra.

Nëpërmjet fustanit të saj, artistja ka zbuluar paska nga teksti i këngës së saj të ardhshme “Woman’s World”, e cila do të publikohet më 11 korrik.

“Është bota e një gruaje dhe ju jeni me fat që jetoni në të / Seksi, me vetëbesim / Kaq inteligjente / Ajo është e dërguar nga qielli / Kaq e butë, kaq e fortë,” fillon dhe mbaron, “Zjarr në sytë e saj / hyjnore femërore / Ajo ka lindur për të shkëlqyer.”- ishin këto disa copëza nga teksti i saj.