Kaos në koncertin e këngëtares shqiptare, detyrohet të marrë vendimin e papritur (VIDEO)

Është krijuar një gjendje kaosi në koncertin e fundit të Dua Lipës në Sydney, Australi. Shkak për këtë është bërë një problem me aplikacionin ku rezervoheshin biletat që la qindra fansa jashtë mbrëmjes.

Turma fansash u panë të rreshtuar jashtë Qudos Bank Arena në Parkun Olimpik të Sidney-t pasi aplikacioni “Ticketek” pushoi së funksionuari, duke i lënë të paranishmit të paaftët të dëshmojnë se kishin një biletë.

Ata u detyruan të gërmojnë nëpër email për konfirmime, me sigurinë që më pas kontrollonte manualisht secilin.

“Kjo është e neveritshme. @Ticketek_AU ka rënë dhe mijëra njerëz nuk mund të hyjnë për të parë @DUALIPA”, shkroi një fans në Twitter.

This is disgusting. @Ticketek_AU has gone down and thousands of people can’t get in to see @DUALIPA pic.twitter.com/j7cRrzVP1F

— DW (@danieloverheard) November 9, 2022