“Kam pasur lidhje me burrë të martuar”, habit Kiçja: Ai la gruan për mua, më do akoma (VIDEO)

Sapo thua emrin e Kiçes, të gjithë e njohin për batuatat e saj në rrjetin social Instagram. Ajo është e njohur si “Fenomen” në rrjetet sociale dhe së fundmi është bërë pjesë e një reality shoë në Kosovë, “It’s My Home”.

Deklaratat e saj janë gjithmonë e më habitëse, por një e fundit po bën xhiron e rrjetit.

“Unë kam pas lidhje me burrë të martuar. E di gjithë bota. E la gruan se më donte mua. E hodhi gruan poshtë për mua, më do akoma”, i thotë Kiçja një tjetër banoreje e cila duket se gjithashtu ka qenë në një lidhje me një burrë të martuar.

“Unë kam lënë ish-burrin tim për atë”, thotë Suada nga ana tjetër, e cila është edhe nënë e dy fëmijëve.