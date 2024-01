“Kam ndjenja për…”- Habit Meri Shehu për banorin e “Big Brother VIP”: S’më kap në asnjë anë thjeshtë më pëlqen

Banorja e “Big Brother VIP” Meri Shehu gjatë një bisede me Ilnisën ka treguar se ka ndjenja për Romeo Veshaj.

Ndonëse nuk ka kimi me aktorin, ajo u shpreh se çuditërish ai thjeshtë i pëlqen.

Pjesë nga biseda

Ilnisa: Çfarë ndjesie të jep ty Romeo?

Meri: Nuk e di, akoma nuk e kam lexuar deri në fund.

Ilnisa: Por ke një…

Meri: Kam një ndjenjë, por jo kimi.

Ilnisa: Kimi ke me bebin tim ti (për Meritonin)

Meri: Jo as me bebin tënd. Çuditërisht me këtë jam asnjëanëse, s’më kap në asnjë anë thjeshtë më pëlqen.