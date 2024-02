“Kam merak për ty”, Sara këshillon Bardhin përpara eliminiminit të sotëm (VIDEO)

Në Prime-in e sotëm Sara është një nga të nominuarat e kësaj të marte. Ajo ka biseduar me Bardhin në oborr se si duhet të veprojë ai, në rast se natën e sotme largohet ajo nga shtëpia.

Sara: Detyra ime është të ta them, pastaj e di ti çfarë bën me atë fjalën. A kam merak për ty nëse dal? Po, kam. Se e di si je, e di që je shumë tolerant. Unë rrezikoj të le edhe nam aq agresive sa dal. Kurse ti je më tolerant dhe unë shpeshherë të kam shtyrë të mos jesh tolerant dhe kam hall se po dola do kthehesh prapë po ai super toleranti që je dhe do të penalizojnë, se je pak më emocional se unë.