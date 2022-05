“Kam frikë…”, Capital T tregon pse është kaq diskret për jetën e tij personale

Capital T, pavarësisht kuriozitetit të fansave, gjithnjë ka qenë i rezervuar për të folur dhe për të treguar rreth jetës së tij private.

I ftuar në shtëpinë e “Top Albania Radio”, në emisionin “A Live Night”, këngëtari u ndal te jeta personale, ku shpjegoi se përse nuk do të ndajë me publikun e gjerë historitë personale.

Me njerëzit që nuk kam konfidenca, unë nuk e shfaq tërësisht veten time, rrëfen artisti.

“Mendoj se si figurë publike ose si artist, me njerëz që nuk e kam konfidencën ose nuk e kam afërsinë, vendos një lloj barriere që nuk e lë ta shijoj 100% tim. Ky është ndryshimi i vetëm kurse ne jetën e përditshme me njerëz që ka raporte familjare, shoqëri, jam shumë më ndryshe, shumë i hapur, shumë më i afërt, tregoj disa pjesë të mia që nuk i tregoj me të gjithë.

Ndërsa sa i përket pjesës së karakterit, personalitetit, jam njësoj dhe si njeri dhe si artist. Nuk ka preferuar asnjëherë të përdor strategji të ndryshme, role të ndryshme për të arritur në një pikë të caktuar në karrierë. Kam pasur qejf që me punë të arrij aty ku dua të arrij, jo me skandale apo me ndonjë rol, siç ka artistë kudo në botë që ndërtojnë një karakter dhe e prezantojnë para publikut”.

Duke folur për jetën sentimentale, Capital T thekson se “ca gjëra private, duhet të mbeten private”.

“Përafërisht jam i njëjtë, edhe në jetë publike, dhe në atë private. Jetën private kam qejf ta mbaj private. Mendoj që gjërat më të mira duhet t’i mbash për vete. Lidhja është diçka shumë personale, përdor shumë elementë të ndryshëm që ndoshta nuk shfaqen në raporte të tjera. Nuk kam dashur ta shfaq pikërisht nga frika se do të shkatërrohet diçka mirë, për shkak se e di si funksionon mentaliteti jonë dhe si është rrethi, por po ashtu mos t’ia cenoj privatësinë personit tjetër që kam në krah sepse ndoshta s’ka qejf. S’do të thotë se të gjithë personat me të cilët kam pasur marrëdhënie kanë qenë figura publike”./tch