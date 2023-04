“Ka zemër të madhe …”, Rezart Veleshnja flet për marrdhëniet me Olta Gixharin si dhe unazën 8 mijë dollarë që hodhi në det

I ftuar në “Ftesë në 5”, aktori Rezart Veleshnja, foli për fëmijërinë e tij, adoleshencën, karrierën si aktor, por edhe historitë e lidhura me zemrën.

Rezi tregoi se është lënduar disa herë kur vjen puna te marrëdhëniet e dashurisë dhe për këtë fajësoi veten.

“Unë qaj gabimet e mia”, u shpreh ai, ndërsa veçoi një rast kur kishte hedhur në det unazën dhuratë për ish-të dashurën që kushtonte plot 8 mijë dollarë.

I pyetur për raportin e miqësisë me Olta Gixharin, me të cilën njihet prej vitesh, ai tha se ajo ëhstë një person me zemër të madhe.

“Olta ka qenë një fëmijë shumë i lumtur, është një gocë me zemër shumë të madhe dhe ka një familje shumë të mirë”, tha ai.

Ai komentoi një foto shkrepur nga koha e akademisë së arteve kur ndanin një kurs.

Rezi pohoi se sot e kësaj dite gëzon raporte të mira me të dhe një pjesë tjetër të shokëve të kursit.