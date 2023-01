Ka qenë i lidhur me Olta Gixharin? Mikja e Xhonatanit thyen heshtjen: Ja kush e nxorri lajmin

Që prej hyrjes së Xhonatan në shtëpinë e Big Brother VIP, në rrjet qarkulloi me shpejtësi thashethemi se mes tij dhe Olta Gixharit ka patur një histori dashurie në të shkuarën per rreth 1 muaj. Sipas thashethemeve thuehj se romanca ka ndodhur verën e kaluar edhe pse aktorja është e martuar dhe nënë e një djali.

Sipas lajmit të publikuar në media, kjo ka qenë dhe arsyeja që Xhonatani u nda nga e dashura e tij. Por, shoqja e Xhoanatin, Alberta Zani ka folur në emisionin “Breaking” në Top News dhe i ka shuajtur këto aludime.

Sipas saj, lajmi është nxjerrë nga ish e dashura e Xhonatanit dhe nuk ka asgjë të vërtetë. Alberta Zani e konsideroi si nivel shumë të ulët këtë dhe tha se Olta dhe Xhonatani janë njohur në emisionin “Pushime On Top”.

“Kjo është një gjë shumë e keqe. Lajmin e ka nxjerrë ish e dashura e Xhanatin dhe nuk ka asgjë të vërtetë. Këtu ka treguar një nivel shumë të ulët. Familja e Xhonatanit me familjen e Olta kanë marrëdhënie shumë miqësore, tek biznesi i Xhonatanit ka ardhur edhe burri i Oltës. Xhonatani me Oltën janë njohur në emisionin “Pushime OnTop” me Ori Nebijajn.” tha Alberta Zani.