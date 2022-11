“Juria e DWST më nervozon!”, Dalina Buzi “nuk ia lë mangët” Arbana Osmanit (FOTO LAJM)

U komentua shumë heshtja e Arbana Osmanit në nisjen e DëST, të cilin televizioni e konsideron si një ndër programet më të mëdha.

Por u desh një pyetje në Instagram që Arbana të jepte opinionin e saj për këtë spektakël.

Në përgjigjen e saj, Arbana ndër të tjera u shpreh se juria është ajo që e acaron në atë program.

Këtë deklaratë të saj e kanë komentuar mbrëmjen e e djeshme Dalina Buzi dhe Ardit Çuni në “Goca dhe Gra”.

Dalina u shpreh se Arbana e kishte në kontekstin e mirë këtë postim, ndërsa Arditi tha se është dakord me postimin e Arbanës dhe se juria duhet të nisë të diferencojë çiftet që punojnë dhe janë më mirë se të tjerët.

Pjesë nga biseda:

Dalina Buzi: Arbana nuk e kishte thënë me të keq. Kishte thënë që ngaqë nuk marr vesh nga kërcimi dhe të gjithë më duken të jashtëzakonshëm, nxehem me jurinë. Po tani dikush duhet të fitojë.

Ardit Çuni: Nuk mund ta quaj padrejtësi, është si i vjen në atë moment performaca, duke futur aty edhe shijen personale, unë nuk ia marr personale këtë pjesën. Ajo që unë mendoj dhe këtë e them pa doreza, mendoj që juria duhet të fillojë të ndajë edhe nivelet, nuk mund ti fusë të gjithë në një thes. Me thënë të drejtën kisha pritshmëri, kam punuar me vite me performancë, nuk jam profesionist por kam punuar. Që do i përballoja me sukses disa zhanera, nuk e prisja. Jam natyrë që shkoj shumë pas asaj që ndjej dhe ajo që nuk më pëlqen përgjithësisht nuk e bëj, por po punoj shumë së bashku me Jorën.