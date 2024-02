Juliana Nura befason me deklaratën: Çdo familje e ka një pedofil

Në një intervistë të fundit në emisionin e mëngjesit “Dita e Re”, finalistja e edicionit të parë e Big Brother VIP Kosova, Xhuli Nura, ka bërë deklarata të papritura dhe të diskutueshme, duke shprehur bindjen e saj se çdo familje ka një person me sjellje të konsiderueshme pedofile.Me një ton të drejtëpërdrejtë, Nura ka thënë: “E kam thënë një fjali që ka qenë pak e ashpër, por që nuk kam arsye të pendohem për të. Çdo familje ka një ‘pedofil’, sepse historia e tyre tregon se pedofilia nuk vjen nga një qytet në tjetrin, por vjen nga rrethi që ka akses tek fëmija yt. Kështu që, kush ka akses te fëmija yt, përfshin njerëzit familjarë, qytetin ku jeton, dhe madje edhe shkollën, sepse kjo është një lidhje e ndërthurur”.

Në vazhdim, Xhuli ka shtuar se një rast i shantazhit që i ka ndodhur vajzës 27-vjeçare në Shqipëri (e cila u vetëvra pak ditë më parë) është rezultat i bullizimit që ky person ka përjetuar gjatë fëmijërisë së tij. Kjo shpjegon, sipas saj, motivimin e personit për t’u bërë shantazhuese dhe i detyruar të kryejë veprime të paligjshme.

Deklaratat e Nuras kanë sjellë reagime të ndryshme në publik, duke shkaktuar debat dhe analiza në lidhje me afirmimet e saj të papritura.

Çështja e ndërthurjes së bullizmit me sjelljet pedofile është shqyrtuar me kujdes nga audienca dhe ka nxitur diskutime të forta në lidhje me çështjen e sigurisë së fëmijëve dhe adoleshentëve në mjediset e tyre të afërta dhe shoqërinë në përgjithësi.