Julian Deda feston ditëlindjen, sa vjeç bën sot aktori i humorit me 21 vite karrierë (FOTO LAJM)

Aktori i njohur i humorit Julian Deda feston sot ditëlindjen dhe mbush 41 vjeç.

Urimet për Julin kanë nisur në rrjet, nga miqë, të afërm e koleg. Por edhe Juli i ka dedikuar vetes së tij disa rreshta në këtë ditë.

“Tri jane pyetjet kryesore qe kuriozojne shqiptaret, “sa vjeç je?”, “sa e ke rrogen?” dhe “çfare makine ke?”. Sot po zbuloj vetem moshen, te tjerat ne diten ne vazhdim. Sot jam fiks 20 vjeç me 21 vite eksperience. Jam shume mirenjohes per çdo urim dhe çdo fjale te mire qe me keni derguar, ne te tilla raste jua shperblefsha. Jeni me te miret..!”, shkruan Julian Deda.