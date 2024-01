Jul Deda debat me Rozën: Në TV mbron të drejtat e kafshëve, por t’i rreh edhe qentë e tu!

Julian Deda dhe Roza Lati kanë debatuar ashpër në Big Brother, pasi aktori iu drejtua duke e akuzuar se kjo e fundit dhunon qentë e saj, ndërsa në TV mbron të drejtat e kafshëve.

Roza i është kundërpërgjigjur duke i thënë se nuk i ka dhunuar, por disiplinuar.

Pjesë nga debati:

Roza: Ti e bërë reklamë një ilaçi që është për prostatën

Juli: Aty kam marrë parat unë

Roza: Më ka ardhur me qesh, dhe kam dashur të dijë, po ti që je homofob dhe të bësh reklamë ilaçin e prostatës a nuk është qesharake.

Juli: Po ik o Roz me këtë provokime. Ma sqaro pak për qentë që i rreh rrugëve që del dhe i mbron nëpër televizor dhe pastaj i rreh rrugëve. Qenin tënd Sashën e shkretë.

Roza: Ej nuk jeton Sasha kujdes. Un e kam pat fëmijën tim atë.

Juli: Ti kur flet për dhunë duhet të kuptosh që ti i ke dhunuar kafshët

Roza: Kafshët nuk dhunohen kafshët disiplinohen

Juli: Ti e ke rrahur kafshën për ta disiplinuar? Unë nuk e kam rrahur qenin tim.

Roza: I kam gjuajtur me shpullë se normal kur i hidhet fëmijës se do ti marrë topin, normalisht që do ti gjuaj me shpulla

Juli: Të kam parë rrugës dhe nuk ju hodhë as fëmijës dhe asnjë gjë. Posht te lagja.